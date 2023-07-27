1,7 млн грн: у Києві працівників водоканалу запідозрили у розтраті грошей з бюджету — Finance.ua

1,7 млн грн: у Києві працівників водоканалу запідозрили у розтраті грошей з бюджету Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Посадовців столичного водоканалу запідозрили у розтраті бюджетних грошей під час закупівлі насосів.

Про це повідомляють «Коментарі» з посиланням на інформацію Київської міської прокуратури.

За даними відомства, приватне акціонерне товариство «Київводоканал», головним акціонером якого є столична громада, оголосив тендер на закупівлю глибинних насосів.

Слідство встановило, що до схеми з привласнення бюджетних коштів посадовці залучили керівника підконтрольного підприємства. З підрядником уклали договір поставки глибинних насосів за цінами значно вище ринкових. В рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили договори про надання послуг поставки та інші речові докази. Збитки оцінили у понад 1,7 мільйони гривень.

Двом посадовцям ПрАТ «Київводоканал» та підряднику повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів.

Їм загрожує від семи до дванадцяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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