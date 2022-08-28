Багатодітним родинам, що евакуювалися, видаватимуть ноутбуки — Верещук — Finance.ua

Багатодітним родинам, що евакуювалися, видаватимуть ноутбуки — Верещук Вчора 18:37 — Особисті фінанси

Багатодітним родинам, що евакуювалися, видаватимуть ноутбуки — Верещук, www.freepik.com

Кожна багатодітна родина, що евакуювалася з регіонів, де небезпечно знаходитися через бойові дії, отримає ноутбук.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

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«Ми вирішили, як міністерство, знайти можливість багатодітній сім’ї, яка переїде, дати ноутбук, щоб діти могли навчатися. Нам треба, щоб діти навчалися, розвивалися. Кожна багатодітна родина отримає ноутбук», — розповіла вона.

Крім того, міністерство при евакуації забезпечує безплатний транспорт, підшуковуює житло, надає харчування та забезпечує медичний догляд.

«Плюс ми виплачуємо одноразову допомогу, як тільки людина сідає в потяг, оформляємо довідку ВПО... А також, на пероні по прибуттю, виплачуємо відразу 2200 грн або, в залежності від людини, якщо вона з інвалідністю, то 3000. Перша одноразова виплата завжди є», — додала Верещук.

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