Багатодітним родинам, що евакуювалися, видаватимуть ноутбуки — Верещук — Finance.ua

Багатодітним родинам, що евакуювалися, видаватимуть ноутбуки — Верещук
Кожна багатодітна родина, що евакуювалася з регіонів, де небезпечно знаходитися через бойові дії, отримає ноутбук.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.
«Ми вирішили, як міністерство, знайти можливість багатодітній сім’ї, яка переїде, дати ноутбук, щоб діти могли навчатися. Нам треба, щоб діти навчалися, розвивалися. Кожна багатодітна родина отримає ноутбук», — розповіла вона.
Крім того, міністерство при евакуації забезпечує безплатний транспорт, підшуковуює житло, надає харчування та забезпечує медичний догляд.
«Плюс ми виплачуємо одноразову допомогу, як тільки людина сідає в потяг, оформляємо довідку ВПО... А також, на пероні по прибуттю, виплачуємо відразу 2200 грн або, в залежності від людини, якщо вона з інвалідністю, то 3000. Перша одноразова виплата завжди є», — додала Верещук.
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