Азербайджан експортуватиме до Європи на 40% більше газу вже цього року — Finance.ua

Азербайджан експортуватиме до Європи на 40% більше газу вже цього року Вчора 19:45 — Енергетика

Азербайджан експортуватиме до Європи на 40% більше газу вже цього року

Поставки азербайджанського газу в Європу цього року зростуть на 40% до 11,5 мільярда кубометрів.

Про це заявив президент країни Ільхам Алієв.

«У 2022 році наш експорт становитиме 22 млрд кубометрів, з яких 11,5 млрд кубометрів буде поставлено споживачам в Європі. У 2021 році в Європу було поставлено 8,2 млрд кубометрів. Це означає зростання поставок в 2022 році на 40%», — сказав він на церемонії введення в комерційну експлуатацію інтерконектора Греція-Болгарія (IGB).

За словами Алієва, згідно з домовленостями з ЄС, Азербайджан до 2027 року планує щонайменше подвоїти експорт газу в Європу.

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Для цього Баку вже розпочав консультації з партнерами щодо розширення Транс-Анатолійського трубопроводу (TANAP) до 32 млрд кубометрів газу на рік і Транс-Адріатичного трубопроводу (TAP) до 20 млрд кубометрів газу на рік.

Також глава Азербайджану заявив про наявність у країни можливостей для збільшення обсягів експорту газу за рахунок початку видобутку ще на декількох газових родовищах.

Нагадуємо, Греція та Болгарія в суботу розпочали комерційну експлуатацію газопроводу, який допоможе знизити залежність держав Південно-Східної Європи від російського газу.

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Економічна Правда За матеріалами:

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