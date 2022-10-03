Азербайджан експортуватиме до Європи на 40% більше газу вже цього року — Finance.ua
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Азербайджан експортуватиме до Європи на 40% більше газу вже цього року

Енергетика
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Азербайджан експортуватиме до Європи на 40% більше газу вже цього року
Азербайджан експортуватиме до Європи на 40% більше газу вже цього року
Поставки азербайджанського газу в Європу цього року зростуть на 40% до 11,5 мільярда кубометрів.
Про це заявив президент країни Ільхам Алієв.
«У 2022 році наш експорт становитиме 22 млрд кубометрів, з яких 11,5 млрд кубометрів буде поставлено споживачам в Європі. У 2021 році в Європу було поставлено 8,2 млрд кубометрів. Це означає зростання поставок в 2022 році на 40%», — сказав він на церемонії введення в комерційну експлуатацію інтерконектора Греція-Болгарія (IGB).
За словами Алієва, згідно з домовленостями з ЄС, Азербайджан до 2027 року планує щонайменше подвоїти експорт газу в Європу.
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Для цього Баку вже розпочав консультації з партнерами щодо розширення Транс-Анатолійського трубопроводу (TANAP) до 32 млрд кубометрів газу на рік і Транс-Адріатичного трубопроводу (TAP) до 20 млрд кубометрів газу на рік.
Також глава Азербайджану заявив про наявність у країни можливостей для збільшення обсягів експорту газу за рахунок початку видобутку ще на декількох газових родовищах.
Нагадуємо, Греція та Болгарія в суботу розпочали комерційну експлуатацію газопроводу, який допоможе знизити залежність держав Південно-Східної Європи від російського газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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