Автовиробник Rolls-Royce випробовуватиме технології з виробництва малих модульних реакторів — Finance.ua
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Автовиробник Rolls-Royce випробовуватиме технології з виробництва малих модульних реакторів

Фондовий ринок
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Автовиробник Rolls-Royce випробовуватиме технології з виробництва малих модульних реакторів
Автовиробник Rolls-Royce випробовуватиме технології з виробництва малих модульних реакторів, Фото: telegraph
Британський автовиробник Rolls-Royce підписав із Шеффілдським університетом контракт на $19 млн доларів для випробування технологій виробництва малих модульних реакторів (ММР / SMR).
Про це пише The Telegraph.
Спочатку Rolls-Royce витратить 2,7 мільйона фунтів стерлінгів на виробництво трьох прототипів модулів до кінця цього року.
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У разі успіху компанія витратить понад 15 мільйонів фунтів стерлінгів на створення прототипів кожного з 15 типів модулів, які будуть потрібні в готовому ММР.
«Малі модульні реактори — це майбутнє ядерних технологій та ключ до чотирикратного збільшення ядерної потужності Великої Британії до 2050 року в рамках найбільшого розширення за 70 років. Завод з виробництва ММР вартістю кілька мільйонів фунтів буде фантастичним для Шеффілда», — прокоментувала міністр енергетики Клер Коутіньо.
ММР вважаються «геймченджерами» в атомній галузі через їхню модульну конструкцію. Їх можна будувати швидше, ніж традиційні атомні електростанції, а також значно дешевше.
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Раніше в Rolls-Royce заявляли, що кожен ММР має коштувати близько 2 мільярдів фунтів стерлінгів і генеруватиме близько 470 мегават (МВт) електроенергії.
Для порівняння, вартість атомної електростанції Hinkley Point C зараз оцінюється в 35 мільярдів фунтів стерлінгів, а потужність складає 3.3 гігавата.
Згідно з поточними прогнозами, кожні 100 МВт електроенергії, що виробляється ММР, будуть поставлятися менш ніж за половину вартості еквівалентної електроенергії, що надходить із Хінклі.
Для будівництва модулів Rolls-Royce розглядає такі локації як Міжнародний парк передових виробництв у Сандерленді, Teesworks у Редкарі та промисловий парк Gateway у Дісайді.
За матеріалами:
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