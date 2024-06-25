Tesla — лідер автоіндустрії за прибутком на один автомобіль Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Tesla — лідер автоіндустрії за прибутком на один автомобіль

Серед найбільших світових виробників авто Tesla має найбільший прибуток на одне авто. Mercedes-Benz має друге місце.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Середній чистий прибуток Tesla на один автомобіль склав 7 000 доларів, хоча цей показник знизився до 4063 дол. після виключення податкових пільг на понад 5 мільярдів.

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Зазначається, що Mercedes-Benz посів друге місце з 5311 дол., за ним слідує BMW з 4396 дол.

Дев’ять з 12 найбільших світових автовиробників заробили більше грошей на один автомобіль за рік, що закінчився в березні 2024 року, ніж у попередньому році, завдяки відновленню ланцюжків поставок і зростанню відпускних цін.

В дослідженні було розділено чистий прибуток на кількість проданих у світі автомобілів для 10 найбільших автовиробників світу, а також виробників електромобілів Tesla і BYD.

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Розкішні моделі виділилися з погляду прибутковості. Ціни на Mercedes-Benz у грудні становили в середньому 78 тис. доларів. Це більше, ніж 72 тис. для BMW і 59 тис. для Lexus.

Повідомляється, що середній показник ціни Tesla знизився на тлі посилення цінової конкуренції, але залишився вище 50 тис.

У той час як прибуток на автомобіль у Tesla, Mercedes-Benz і BMW дещо впав, інші автовиробники в списку зросли.

Особливо добре на цьому фронті показали себе японські учасники: Toyota підскочила на 92%, а Honda на 53%.

Економічна Правда За матеріалами:

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