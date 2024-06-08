Проблеми з безпекою: Tesla відкличе понад 125 тисяч електромобілів — Finance.ua

Проблеми з безпекою: Tesla відкличе понад 125 тисяч електромобілів
Виробник електрокарів Tesla оголосила про відкликання певної партії авто через проблему, пов’язану з ременями безпеки.
Про це пише Reuters.
Згідно інформації від Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), більше 125 тисяч автомобілів чотирьох різних моделей будуть відкликані.
Як йдеться у повідомленні, система, що попереджує про непристебнуті ремені безпеки, має звуковий та візуальний сигнали, які спрацьовують, коли водії не застебнули ремені належним чином. Однак, у деяких автомобілях ця система може не працювати.
Які моделі авто відкличуть
Відкликання стосується таких моделей електрокарів, як:
- Model S 2012−2024;
- Model X 2015−2024;
- Model 3 2017−2023;
- Model Y 2020−2023.
У NHTSA додали, що Tesla випустить оновлення програмного забезпечення, щоб вирішити цю проблему.
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Нагадаємо, в останні місяці Tesla різко скоротила виробництво Model Y на своєму заводі в Шанхаї через уповільнення попиту на електромобілі в країні, але невідомо, чи плануються аналогічні скорочення на заводах у США та Німеччині.
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