Проблеми з безпекою: Tesla відкличе понад 125 тисяч електромобілів — Finance.ua

Проблеми з безпекою: Tesla відкличе понад 125 тисяч електромобілів 08.06.2024, 00:12 — Технології&Авто

Проблеми з безпекою: Tesla відкличе понад 125 тисяч електромобілів

Виробник електрокарів Tesla оголосила про відкликання певної партії авто через проблему, пов’язану з ременями безпеки.

Про це пише Reuters.

Згідно інформації від Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), більше 125 тисяч автомобілів чотирьох різних моделей будуть відкликані.

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Як йдеться у повідомленні, система, що попереджує про непристебнуті ремені безпеки, має звуковий та візуальний сигнали, які спрацьовують, коли водії не застебнули ремені належним чином. Однак, у деяких автомобілях ця система може не працювати.

Які моделі авто відкличуть

Відкликання стосується таких моделей електрокарів, як:

Model S 2012−2024;

Model X 2015−2024;

Model 3 2017−2023;

Model Y 2020−2023.

У NHTSA додали, що Tesla випустить оновлення програмного забезпечення, щоб вирішити цю проблему.

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Нагадаємо, в останні місяці Tesla різко скоротила виробництво Model Y на своєму заводі в Шанхаї через уповільнення попиту на електромобілі в країні, але невідомо, чи плануються аналогічні скорочення на заводах у США та Німеччині.

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