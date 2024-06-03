Tesla готує умови для запуску у Китаї свого програмного забезпечення FSD — Finance.ua

Tesla готує умови для запуску у Китаї свого програмного забезпечення FSD 03.06.2024, 01:32 — Технології&Авто

Tesla готує умови для запуску у Китаї свого програмного забезпечення FSD

Компанія Tesla готується зареєструвати своє програмне забезпечення «Повне самостійне водіння» у КНР.

Про це пише Reuters.

Tesla ініціювала процедури в Міністерстві промисловості та інформаційних технологій Китаю для реєстрації свого вдосконаленого програмного забезпечення допомоги водієві під назвою «Повне самостійне водіння» (FSD).

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Успішна реєстрація програмного забезпечення в Міністерстві промисловості та інформаційних технологій Китаю відкриє Tesla шлях до внутрішнього тестування системи Full Self-Driving (FSD). Це дозволить співробітникам тестувати оновлення на дорогах загального користування Китаю, перш ніж розгортати моделі своїм клієнтам.

«Таким чином, Tesla приєднається до щонайменше 10 автовиробників та постачальників, включаючи Huawei (HWT.UL) та Xpeng (9868.HK)», — йдеться про відкриття так званих можливостей автономного водіння другого рівня в Китаї.

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Tesla пропонує власникам своїх автомобілів доступ до FSD за одноразову плату у 64 000 юанів (близько 8828,32 доларів). Послуга також може бути запропонована в майбутньому за щомісячну плату в розмірі близько 98 доларів США.

Модель штучного інтелекту для автономного водіння Tesla, відома як наскрізна нейронна мережа, є відходом від алгоритмів, заснованих на правилах, які використовувалися для навчання самокерованих систем. Дехто розглядає цю модель як спосіб створення безпілотних автомобілів, які швидше навчаються і приймають більш людські рішення на дорозі.

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