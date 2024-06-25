Німецький банк залучить штучний інтелект у виборі інвестицій — Finance.ua

Німецький банк залучить штучний інтелект у виборі інвестицій Сьогодні 05:11 — Фондовий ринок

Німецький банк залучить штучний інтелект у виборі інвестицій

Німецький Baader Bank виходить на ринок біржових фондів зі стратегією, яка буде використовувати штучний інтелект для вибору акцій.

Про це повідомляє Financial Times.

Підрозділ з управління інвестиціями банку Baader планує запустити посилений штучним інтелектом фонд акцій єврозони.

Зазначається, що біржовий інвестиційний фонд торгуватиметься на біржі Xetra у Франкфурті.

Даний фонд стане першим в Європі, який настільки сильно покладається на ШІ при виборі акцій.

Модель була розроблена компанією, що спеціалізується на інвестиціях зі штучним інтелектом Ultramarin, для прогнозування щомісячної надлишкової прибутковості для кожної акції в інвестиційному середовищі акцій єврозони.

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Ultramarin також розробляє біржові індексні фонди на основі штучного інтелекту, орієнтовані на глобальні та американські акції, і її технологія вже доступна в трьох фондах.

Очікується, що інвестиційний фонд буде запущений цього місяця, адже він все ще очікує схвалення від фінансового регулятора Німеччини.

Повідомляється, що остаточне рішення про те, чи варто включати цінний папір до портфеля фонду, має приймати людина.

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