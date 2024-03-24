Автовиробник Audi презентував новий електричний кросовер (фото) — Finance.ua
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Автовиробник Audi презентував новий електричний кросовер (фото)

Технології&Авто
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Автовиробник Audi презентував новий електричний кросовер (фото)
Автовиробник Audi презентував новий електричний кросовер (фото), Фото: Audi
У Німеччині презентували електричний кросовер Audi Q6 e-tron. Побратим Porsche Macan 2024 надійде в продаж із літа.
Подробиці розкрили на офіційному сайті Audi.
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Фото: Audi
Фото: Audi

Розміри Audi Q6 e-tron 2024:

  • довжина — 4765 мм;
  • ширина — 1935 мм;
  • висота — 1681 мм.
Автомобіль Audi Q6 e-tron виконаний в традиційному стилі марки. У дизайні переважають грані, а передня частина імітує широку решітку радіатора. Фари електрокара матричні, а в ліхтарях використана OLED-оптика
У салоні привертають увагу встановлене незвичне чотириспицеве кермо й одразу три дисплеї на передній панелі — віртуальний щиток приладів, 14,5-дюймовий центральний тачскріхин і окремий 10,9-дюймовий сенсорний екран для переднього пасажира.
Фото: Audi
Фото: Audi
Мультимедійна система створена на базі Google, є й проєкція на лобове скло з доповненою реальністю.
Об'єм багажника Audi Q6 e-tron становить 526—1529 л. Також є невеликий 64-літровий відсік спереду.
Фото: Audi
Фото: Audi
Новий Audi Q6 e-tron дебютує у двох повнопривідних версіях. Стандартна модель отримала силову установку піковою потужністю 462 к. с., а SQ6 — 517 к. с. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 4,3 с.
Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу до 625 км. 800-вольтна архітектура дозволяє швидку (потужністю до 270 кВт) зарядку на 80% за 21 хвилину.
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