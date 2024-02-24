ТОП-3 найнадійніші вживані моделі Audi (фото) — Finance.ua
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ТОП-3 найнадійніші вживані моделі Audi (фото)

Технології&Авто
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ТОП-3 найнадійніші вживані моделі Audi (фото)
ТОП-3 найнадійніші вживані моделі Audi (фото)
Автовиробник Audi відомий як хорошими машинами, так і автомобілями з сумнівними характеристиками. Пропонуємо рейтинг вживаних авто, які залишаються привабливим варіантом та можуть зберігати надійність на довгострокову перспективу.
Про це написав HotCars.
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Повідомляється, що моделі були ранжовані від найменш до найбільш надійної відповідно до рейтингу надійності JD Power. Дослідження проводилося в лютому 2024 року.

1. 2010 Audi A6

A6 є вершиною надійності Audi, яка отримала кращий рейтинг надійності серед моделей бренду від J.D. Power — 89/100.
Фото: guideautoweb.com
Фото: guideautoweb.com
Модель комплектувалася 265-сильним 3,2-літровим V6, 300-сильним 3-літровим V6 або 350-сильним 4,2-літровим V8. Передній привід є стандартною комплектацією, повний — доступний як опція.

2. 2013 Audi A4

Середньорозмірний седан є однією з найкращих надійних моделей. Єдиний двигун Audi A4 2013 року — 2-літровий рядний 4-циліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 211 к.с., доступний як з переднім, так і з повним приводом.
Фото: carsandbids.com
Фото: carsandbids.com

3. 2013 Audi A5

Audi A5 2013 року оснащується 2-літровим рядним 4-циліндровим двигуном з турбонаддувом, який видає 211 к.с. Повний привід є стандартним для майже всіх комплектацій.
Фото: audi-mediacenter.com
Фото: audi-mediacenter.com
Нагадаємо, у січні цього року індекс гуртових цін на вживані авто, який щомісяця визначають аналітики AUTO1 Group, склав 142,0, а за рік — на 4,9%. Порівнюючи з попереднім місяцем, поточний показник також зменшився на 3,3% - з 146,9 у грудні 2023 року до 142,0 у січні 2024 року.
За матеріалами:
Novyny.live
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