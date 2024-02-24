ТОП-3 найнадійніші вживані моделі Audi (фото) — Finance.ua

ТОП-3 найнадійніші вживані моделі Audi (фото)
Автовиробник Audi відомий як хорошими машинами, так і автомобілями з сумнівними характеристиками. Пропонуємо рейтинг вживаних авто, які залишаються привабливим варіантом та можуть зберігати надійність на довгострокову перспективу.
Про це написав HotCars.
Повідомляється, що моделі були ранжовані від найменш до найбільш надійної відповідно до рейтингу надійності JD Power. Дослідження проводилося в лютому 2024 року.
1. 2010 Audi A6
A6 є вершиною надійності Audi, яка отримала кращий рейтинг надійності серед моделей бренду від J.D. Power — 89/100.
Модель комплектувалася 265-сильним 3,2-літровим V6, 300-сильним 3-літровим V6 або 350-сильним 4,2-літровим V8. Передній привід є стандартною комплектацією, повний — доступний як опція.
2. 2013 Audi A4
Середньорозмірний седан є однією з найкращих надійних моделей. Єдиний двигун Audi A4 2013 року — 2-літровий рядний 4-циліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 211 к.с., доступний як з переднім, так і з повним приводом.
3. 2013 Audi A5
Audi A5 2013 року оснащується 2-літровим рядним 4-циліндровим двигуном з турбонаддувом, який видає 211 к.с. Повний привід є стандартним для майже всіх комплектацій.
Нагадаємо, у січні цього року індекс гуртових цін на вживані авто, який щомісяця визначають аналітики AUTO1 Group, склав 142,0, а за рік — на 4,9%. Порівнюючи з попереднім місяцем, поточний показник також зменшився на 3,3% - з 146,9 у грудні 2023 року до 142,0 у січні 2024 року.
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