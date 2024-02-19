У США хочуть ввести більш суворі закони про автономні машини — Finance.ua

У США хочуть ввести більш суворі закони про автономні машини Сьогодні 02:00 — Технології&Авто

У США хочуть ввести більш суворі закони про автономні машини

У Каліфорнії зростає занепокоєння щодо безпеки безпілотних вантажівок, що спонукає до дискусій щодо введення нових обмежень. Це сталося після кількох інцидентів за участю транспортних засобів, розроблених Cruise та Alphabet.

Наразі дозвіл на використання автономних транспортних засобів у Каліфорнії підпадає під юрисдикцію державних регуляторів. Однак сенатор Дейв Кортез виступив ініціатором законопроекту, який пропонує суттєві зміни в контролі, припускаючи, що міста повинні наглядати за дозволами на безпілотні транспортні засоби та відповідними правилами.

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Крім того, окремий законопроект повинен зобов’язати водія бути присутнім за кермом будь-якого безпілотного автомобіля вагою понад 4536 кг.

Ця пропозиція з’явилася через чотири місяці після того, як дебати про автономні транспортні засоби на дорогах Каліфорнії досягли апогею, коли в жовтні круїзне робототаксі збило пішохода. Хоча цей інцидент не стосувався безпілотної вантажівки, як і недавній випадок наїзду автомобіля Waymo на велосипедиста, у багатьох громадах Каліфорнії поширюються настрої проти робототаксі.

Reuters зазначає, що попередня версія законопроекту, пов’язаного з вантажівками, була ухвалена законодавцями Каліфорнії минулого року, але пізніше на неї наклав вето губернатор Гевін Ньюсом, який стверджував, що поточна нормативна база є адекватною.

Зараз у Каліфорнії заборонено експлуатацію автономних вантажівок, але розробляється нормативна база, яка дозволить їх використання. Такі штати, як Техас і Арканзас, уже дозволяють тестування та експлуатацію безпілотних вантажівок.

Autogeek За матеріалами:

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