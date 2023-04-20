Tesla, ймовірно, запустить у серію технологію автономного водіння цього року - Маск — Finance.ua
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Tesla, ймовірно, запустить у серію технологію автономного водіння цього року - Маск

Технології&Авто
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Tesla, ймовірно, запустить у серію технологію автономного водіння цього року - Маск
Tesla, ймовірно, запустить у серію технологію автономного водіння цього року - Маск
Компанія Tesla, ймовірно, запустить технологію повного автономного керування вже цього року і у зв’язку з цим розраховує отримати значний прибуток.
Про це заявив голова компанії Tesla Ілон Маск, повідомляє Reuters.
«Я соромлюсь говорити, але думаю, що ми зробимо це цього року», — сказав Маск, виступаючи на онлайн-конференції.
На думку голови компанії, тестову версію того, що Tesla називає програмним забезпеченням для повного автономного водіння, чекає ще багато модернізацій.
«Але тенденція намітилася дуже чітка — до повного самостійного керування, до повної автономності», — додав Маск.
Технологія автопілота в її нинішньому вигляді зазнала ретельної перевірки з боку регулюючих органів США після кількох серйозних аварій. Tesla заявила, що технологія не робить автомобіль автономним та потребує контролю з боку водія.
Tesla продає опцію автономного водіння та «розумного паркування» як опцію за 15 тисяч доларів. Наприкінці минулого року Tesla видалила ультразвукові датчики з автомобілів Model 3 та Model Y та заявила, що деякі функції будуть тимчасово недоступні.
«У нас є ця унікальна стратегічна перевага. Ми робимо автомобіль, який, якщо „автономія“ спрацює, у майбутньому коштуватиме набагато більше, ніж зараз», — наголосив власник та засновник компанії.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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