Tesla, ймовірно, запустить у серію технологію автономного водіння цього року - Маск — Finance.ua

Tesla, ймовірно, запустить у серію технологію автономного водіння цього року - Маск Сьогодні 23:40 — Технології&Авто

Tesla, ймовірно, запустить у серію технологію автономного водіння цього року - Маск

Компанія Tesla, ймовірно, запустить технологію повного автономного керування вже цього року і у зв’язку з цим розраховує отримати значний прибуток.

Про це заявив голова компанії Tesla Ілон Маск, повідомляє Reuters

«Я соромлюсь говорити, але думаю, що ми зробимо це цього року», — сказав Маск, виступаючи на онлайн-конференції.

На думку голови компанії, тестову версію того, що Tesla називає програмним забезпеченням для повного автономного водіння, чекає ще багато модернізацій.

«Але тенденція намітилася дуже чітка — до повного самостійного керування, до повної автономності», — додав Маск.

Технологія автопілота в її нинішньому вигляді зазнала ретельної перевірки з боку регулюючих органів США після кількох серйозних аварій. Tesla заявила, що технологія не робить автомобіль автономним та потребує контролю з боку водія.

Tesla продає опцію автономного водіння та «розумного паркування» як опцію за 15 тисяч доларів. Наприкінці минулого року Tesla видалила ультразвукові датчики з автомобілів Model 3 та Model Y та заявила, що деякі функції будуть тимчасово недоступні.

«У нас є ця унікальна стратегічна перевага. Ми робимо автомобіль, який, якщо „автономія“ спрацює, у майбутньому коштуватиме набагато більше, ніж зараз», — наголосив власник та засновник компанії.

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