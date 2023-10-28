Футуристичний дизайн та салон-вітальня: Nissan анонсував автономний електричний мінівен — Finance.ua

Футуристичний дизайн та салон-вітальня: Nissan анонсував автономний електричний мінівен 28.10.2023, 01:45 — Технології&Авто

Футуристичний дизайн та салон-вітальня: Nissan анонсував автономний електричний мінівен

Компанія Nissan показала третій електричний концепт. Ним виявився мінівен Hyper Tourer, оснащений передовими системами автономного управління.

Ідея концепту — спільні подорожі та задоволення спілкування з колегами та друзями. Саме її розробники прагнули реалізувати, створюючи просторий салон в стилістиці японської вітальні. На це націлені всі його елементи, починаючи з передніх сидінь, які розвертаються на 360 градусів, закінчуючи візерунками куміко та коуші на верхній консолі та пласкою світлодіодною панеллю у підлозі, що відтворює русло річки та небо.

Створити рівну підлогу вдалося за рахунок технології Nissan EV Technology Vision, яка передбачає інтеграцію всіх компактних компонентів та твердотільної батареї у конструкцію автомобіля. Результат — низький центр ваги, що у зв’язці з повнопривідною системою e-4ORCE, розробленою спеціально для повністю електричних та електрифікованих моделей, забезпечує мінівену плавне прискорення та гальмування.

Особливо це важливо під час їзди на автопілоті. Система V2X (Vehicle-to-Everything) дозволяє за необхідності використовувати заряд батареї мінівена для підключення електроприладів та навіть будинків та офісів.

Ще одна фішка Hyper Tourer — інноваційна система штучного інтелекту, здатна відстежувати біометричні показники пасажирів (частоту серцевих скорочень, дихання, потовиділення та мозкові хвилі) й створювати ідеальні умови для подорожі, налаштовувати освітлення та підбирати музичні треки відповідного до вашого настрою.

При пересуванні на автопілоті налаштовувати навігацію та аудіо на центральному дисплеї можна, сидячи на задніх сидіннях. Для цього передбачено портативний дисплей, який, на думку розробників, створює відчуття єдності між усіма пасажирами.

Не менш креативно дизайнери Nissan підійшли й до зовнішності концепту. Вона у Hyper Tourer, що найменше, футуристична. Гладкі кузовні панелі гармонійно переплітаються з чіткими характерними лініями. Діагональні переходи на боках працюють на кращу аеродинаміку, як і колісні диски, прикрашені візерунком куміко. Біла лінія навколо кузова виконує функцію головних фар та фірмових задніх ліхтарів.

Autogeek За матеріалами:

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