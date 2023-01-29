АвтоВАЗ випускатиме автомобілі без підсилювача керма — Finance.ua
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АвтоВАЗ випускатиме автомобілі без підсилювача керма

Фондовий ринок
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Російський АвтоВАЗ може ще сильніше спростити LADA Granta, випустивши нову комплектацію без електропідсилювача керма.
Як стало відомо, російський автовиробник хоче вирішити хронічну проблему «некомплекту», через яку на його території зібралося близько 7-8 тисяч машин (майже всі з них моделі Granta), не готових вирушити до дилерів через відсутність електропідсилювача керма. З кінця минулого року завод дооснащує їх у міру постачання дефіцитних комплектуючих.
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Зазначається, що поставити електричний підсилювач рульового управління надалі можна у дилера, але все впирається в ціну, яка може виявитися надто високою для власників таких машин.
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Як відомо, через жорсткі економічні санкції проти москви за агресію в Україні російський ринок покинуло безліч автовиробників. Крім того, іноземні компанії припиняють обслуговування вже проданих автомобілів та відмовляються поставляти оригінальні запчастини тамтешнім дилерам.

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За матеріалами:
mmr.ua
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