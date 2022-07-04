Автошколи в росії можуть почати масово закриватися через війну в Україні — Finance.ua
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Автошколи в росії можуть почати масово закриватися через війну в Україні

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Автошколи в росії можуть почати масово закриватися через війну в Україні
Автошколи в росії можуть почати масово закриватися через війну в Україні
На території країни-терориста можуть почати масово закриватися автошколи. Охочих отримати права скоро буде просто «ні на чому вчити».
Про це заявив голова правління Спілки автошкіл Олександр Ачкасов, пишуть російські ЗМІ.
За його словами, в автошколах вже почалися проблеми з технічним обслуговуванням парків, оскільки ціни зросли не лише на самі авто, а й на запчастини та витратні матеріали.
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«Якщо у нас такі ціни на автомобілі будуть і далі, то протягом трьох років просто не буде на чому вчити. Якщо машина раніше коштувала 600-700 тис., то тепер вона коштує 2 млн. Це може призвести не просто до подорожчання, а до закриття автошкіл», — зазначив Ачкасов.
Зростання цін на машини та комплектуючі почалося ще на початку березня через залишення ринків рф та білорусі іноземними брендами та виробниками запчастин у зв’язку з війною в Україні. Також зросла вартість гуми, акумуляторів, моторних масел та аксесуарів через подорожчання енергоносіїв.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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