Автомобілі з яким типом пального обирають українці — Finance.ua

Автомобілі з яким типом пального обирають українці Сьогодні 09:15 — Технології&Авто

Автомобілі з яким типом пального обирають українці

У червні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків, торік цей показник становив 71%.

Про це повідомляє «Укравтопром».

У повідомленні зазначено, що найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто. Це майже на 10 відсоткових пунктів менше показника червня 2023 року.

Моторні вподобання червня:

частка дизельних авто майже не змінилась — 24,7%;

помітно збільшилась частка гібридів з 18% до 22,9%;

також додав і сегмент електромобілів — з 10,5% до 15,2%;

на автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.



Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто — Suzuki SX4;

Дизельні — Renault Duster;

Гібридні — Toyota RAV-4;

Електро — Honda M-NV;

Авто з ГБО — KIA Sportage.

Нагадаємо, у період із січня по квітень 2024 року Україна імпортувала 133 908 автотранспортних засобів (нових і вживаних) за загальною митною вартістю майже $2,1 млрд.

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