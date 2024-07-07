Автомобілі з яким типом пального обирають українці — Finance.ua

Автомобілі з яким типом пального обирають українці
У червні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків, торік цей показник становив 71%.
Про це повідомляє «Укравтопром».
У повідомленні зазначено, що найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто. Це майже на 10 відсоткових пунктів менше показника червня 2023 року.
Моторні вподобання червня:
- частка дизельних авто майже не змінилась — 24,7%;
- помітно збільшилась частка гібридів з 18% до 22,9%;
- також додав і сегмент електромобілів — з 10,5% до 15,2%;
- на автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто — Suzuki SX4;
- Дизельні — Renault Duster;
- Гібридні — Toyota RAV-4;
- Електро — Honda M-NV;
- Авто з ГБО — KIA Sportage.
Нагадаємо, у період із січня по квітень 2024 року Україна імпортувала 133 908 автотранспортних засобів (нових і вживаних) за загальною митною вартістю майже $2,1 млрд.
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