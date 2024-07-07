Автомобілі з яким типом пального обирають українці — Finance.ua

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Автомобілі з яким типом пального обирають українці

Технології&Авто
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Автомобілі з яким типом пального обирають українці
Автомобілі з яким типом пального обирають українці
У червні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків, торік цей показник становив 71%.
Про це повідомляє «Укравтопром».
У повідомленні зазначено, що найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто. Це майже на 10 відсоткових пунктів менше показника червня 2023 року.

Моторні вподобання червня:

  • частка дизельних авто майже не змінилась — 24,7%;
  • помітно збільшилась частка гібридів з 18% до 22,9%;
  • також додав і сегмент електромобілів — з 10,5% до 15,2%;
  • на автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто — Suzuki SX4;
  • Дизельні — Renault Duster;
  • Гібридні — Toyota RAV-4;
  • Електро — Honda M-NV;
  • Авто з ГБО — KIA Sportage.
Нагадаємо, у період із січня по квітень 2024 року Україна імпортувала 133 908 автотранспортних засобів (нових і вживаних) за загальною митною вартістю майже $2,1 млрд.
Не важливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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