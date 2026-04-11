Авто з якими двигунами купували українці у березні

Україні частіше почали купувати нові легковики з традиційними двигунами. Так у березні 2026 року частка таких авто на українському ринку зросла до 64%, тоді як торік становила 58%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найчастіше автовласники обирають бензинові моделі — їм належить 42% продажів нових авто проти приблизно 37% у березні 2025 року.

Також зросла популярність гібридів: їхня частка збільшилась з 28% до майже 32%.

Продажі дизельних автівок залишились майже на тому ж рівні, що і торік — 22% проти 21% роком раніше.

Найбільше скорочення зафіксовано у сегменті електрокарів: їхня частка зменшилася з 14% до 4%.

На автомобілі з ГБО, як і у 2025 році, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто — Hyundai Tucson;

Гібридні — Toyota RAV-4;

Дизельні — Renault Duster;

Електро — BYD Leopard 3;

Авто з ГБО — Hyundai Tucson.

До цього Finance.ua зазначав , що за березень українці купили 5,9 тис. нових легкових авто, що на 16% більше, ніж рік тому. Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4. До трійки лідерів також увійшли Renault Duster та Hyundai Tucson.

