Авто з якими двигунами купували українці у березні
Україні частіше почали купувати нові легковики з традиційними двигунами. Так у березні 2026 року частка таких авто на українському ринку зросла до 64%, тоді як торік становила 58%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найчастіше автовласники обирають бензинові моделі — їм належить 42% продажів нових авто проти приблизно 37% у березні 2025 року.
Також зросла популярність гібридів: їхня частка збільшилась з 28% до майже 32%.
Продажі дизельних автівок залишились майже на тому ж рівні, що і торік — 22% проти 21% роком раніше.
Найбільше скорочення зафіксовано у сегменті електрокарів: їхня частка зменшилася з 14% до 4%.
На автомобілі з ГБО, як і у 2025 році, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто — Hyundai Tucson;
- Гібридні — Toyota RAV-4;
- Дизельні — Renault Duster;
- Електро — BYD Leopard 3;
- Авто з ГБО — Hyundai Tucson.
До цього Finance.ua зазначав, що за березень українці купили 5,9 тис. нових легкових авто, що на 16% більше, ніж рік тому. Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4. До трійки лідерів також увійшли Renault Duster та Hyundai Tucson.
