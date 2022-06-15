Австрія виділяє €28 мільярдів на боротьбу з інфляцією — Finance.ua
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Австрія виділяє €28 мільярдів на боротьбу з інфляцією

15.06.2022, 11:13Світ
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Австрія виділяє €28 мільярдів на боротьбу з інфляцієюАвстрія виділяє €28 мільярдів на боротьбу з інфляцією
Уряд Австрії виділить до 2026 року 28 млрд євро на боротьбу зі зростанням цін та на компенсації населенню пов’язаних із цим витрат.
Про це на пресконференції заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер.
«Ми хочемо гарантувати людям в Австрії безпеку у скрутні часи. Тому ми створили ще один пакет допомоги у розмірі 28 млрд євро. Через негайні заходи та структурні реформи податкової системи громадяни отримають назад гроші, які у них забрала інфляція», — сказав глава уряду.
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За його словами, ця сума розрахована на період до 2026 року. Загалом заходи реалізовуватимуться у три етапи. На першому, влітку цього року, допомога має бути надана тим, хто найбільше постраждав від інфляції — людям з низькими доходами. Восени «зменшення навантаження» має відчути вже більшість населення, а на початку 2023 року «структурне полегшення», як очікується, приведе до помітного посилення купівельної спроможності австрійців. Крім того, окремий пакет допомоги розробляється для сільського господарства.
Серед запланованих кроків: 180 євро одноразової виплати на дитину (у серпні), 300 євро для особливо нужденних груп, таких як безробітні та пенсіонери з мінімальною пенсією (у вересні), 500 євро для кожного (у жовтні). Програма містить також інші доплати та заходи зі зменшення витрат населення.
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Подальші заходи мають на меті розвантаження економіки, зокрема компенсацію цін на електроенергію, неоподатковувані бонуси працівникам у розмірі 3 тис. євро, прямі субсидії для енергоємних компаній тощо.
Нагадаємо, рівень інфляції в Австрії у травні сягнув 8% у річному вимірі, що є найвищим показником з 1975 року.
За матеріалами: Укрінформ
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