Річна інфляція у США прискорилась до 40-річного рекорду — Finance.ua

Річна інфляція у США прискорилась до 40-річного рекорду
У травні інфляція в США прискорилась до 8,6% у річному вимірі порівняно з 8,3% у квітні — це максимальні темпи зростання з кінця 1981 року.
Про це пише The New York Times із посиланням на дані Міністерства праці США.
"Економісти попереджають, що боротьба з ростом інфляції може бути повільним і болісним процесом. Зриви виробництва та доставки, пов’язані з пандемією, показали ранні ознаки послаблення, але залишаються яскраво вираженими, утримуючи дефіцит таких продуктів, як автомобілі та вантажівки.
Війна в Україні піднімає ціни на продукти харчування та паливо, і її траєкторія непередбачувана. А споживчий попит залишається високим, підкріплений заощадженнями, накопиченими під час пандемії, і заробітними платами, які швидко зростають, хоча й недостатньо, щоб повністю компенсувати інфляцію", — пише видання.
Зазначається, що у річному вимірі ціни на газ зросли на 48,7%, на продукти харчування — на 11,9%.