Річна інфляція в Україні прискорилася до 18%: що подорожчало в травні — Finance.ua

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 1,8%, в охорону здоров’я ціни знизилися на 0,9%, транспорт подорожчав на 10,2%, ціни на зв’язок зросли на 1,0%, на відпочинок і культуру на 0,2%, Освіта — без змін, ресторани і готелі подорожчали на 3,1%, ціни на різні товари та послуги зросли на 0,6%.
Довідка Finance.ua:
споживчі ціни в Україні у квітні 2022 року порівняно з березнем зросли на 3,1%. У річному вимірі (до квітня минулого року) інфляція прискорилася до 16,4%;
у річному вимірі (до квітня минулого року) інфляція прискорилася до 16,4%;
за оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.
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