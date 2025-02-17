Австралія заборонить іноземцям купувати житло — Finance.ua

Австралія заборонить іноземцям купувати житло Сьогодні 19:29 — Особисті фінанси

Австралія заборонить іноземцям купувати житло

Уряд Австралії вводить заборону на купівлю іноземцями вже побудованого житла на два роки, щоб боротися з високими цінами на нерухомість. Заборона, яка набуде чинності з 1 квітня і триватиме до 31 березня 2027 року, буде переглянута для вирішення питання про її продовження.

Про це повідомляє Bloomberg.

З 1 квітня цього року і до 31 березня 2027 року іноземним інвесторам буде заборонено купувати вже готову нерухомість. Потім це обмеження буде переглянуто, щоб вирішити, чи варто його продовжувати.

Податкова служба отримає додаткове фінансування, щоб допомогти забезпечити дотримання заборони, заявила міністерка житлового будівництва Клер О’Ніл.

Ціни на житло в Австралії

Вартість житла в Сіднеї за останні 10 років зросла майже на 70%, а середня ціна житла становить близько 1,2 мільйона австралійських доларів (762 000 доларів США). Орендна плата також зростає.

Проте, швидше за все, заборона матиме лише незначний вплив на ціни.

Передвиборча кампанія

Житло в Австралії є одним з найбільш малодоступних у світі, і стрімке зростання цін на нерухомість стане ключовим питанням виборів на тлі загальної кризи вартості життя, особливо серед молодих виборців, які побоюються, що ніколи не зможуть дозволити собі житло.

За даними Австралійського податкового управління, за 12 місяців, які закінчилися 30 червня 2023 року, іноземні інвестори придбали житлову нерухомість на суму 4,9 мільярда австралійських доларів, включно з вільними земельними ділянками, новими та вже збудованими будинками. На вже існуючі житлові об’єкти припадає близько третини від загального обсягу.

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Рішення уряду заборонити купівлю іноземцями вже існуючих будинків відповідає минулорічній обіцянці лідера опозиції Пітера Даттона. Вибори мають відбутися до 17 травня, і опитування показують, що питання вартості життя і житла увійдуть до трійки головних питань.

Нагадаємо, Австралія виділить 50 млн євро внеску до Європейського банку реконструкції та розвитку, що забезпечить доступ України до додаткового фінансування, та $6,39 млн підтримки в галузі енергетики для допомоги Україні.

Пошта Австралії випустила нову марку — «Солідарність з Україною». На поштовій марці зображені золотисті соняшники як візитівка України й голуб з оливковою гілкою — уособлення миру.

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