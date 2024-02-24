Австралія вдвічі збільшить надводний бойовий флот — Finance.ua

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Австралія вдвічі збільшить надводний бойовий флот

Світ
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Австралія вдвічі збільшить надводний бойовий флот
Австралія вдвічі збільшить надводний бойовий флот
Уперше з часів Другої світової війни Австралія збільшить у два рази надводний бойовий флот. На це планується витратити 11,1 млрд австралійських доларів (приблизно 7,25 млрд доларів США) протягом 10 років.
Про це пише Deutsche Welle
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Австралія планує збільшити нинішній флот боєздатних бойових кораблів з 11 до 26, а також додати 25 малих військових кораблів, які братимуть участь в операціях з безпеки на морі.
«Це найбільший флот, який ми матимемо з часів Другої світової війни», — сказав міністр оборони Річард Марлз.

Що з’явиться в арсеналі Австралії:

  • фрегати класу «Хантер» — 6;
  • фрегати загального призначення — 11;
  • есмінці протиповітряної оборони — 3;
  • надсучасні надводні кораблі, які не потребують екіпажу — 6.
Австралія планує збільшити оборонні витрати до 2,4% ВВП порівняно з поточними очікуваннями в 2,1% до середини 2030-х років.
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Деякі з кораблів будуватимуть у південному місті Аделаїда. Це створить понад 3 000 робочих місць, але інші - за американськими проєктами. Ще один проєкт наразі не визначений.
Уже багато років Австралія прагне збільшувати свої військово-морські оборонні можливості у відповідь на масоване нарощування вогневої потужності конкурентами — Китаєм і росією.
За матеріалами:
Укрінформ
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