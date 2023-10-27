Австралія розгортає у Європі літак-розвідник для допомоги Україні — Finance.ua

Австралія розгортає у Європі літак-розвідник для допомоги Україні Сьогодні 04:38 — Світ

Австралія розгортає у Європі літак-розвідник для допомоги Україні

Австралія на запит Сполучених Штатів розмістить цього тижня у Німеччині авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення і наведення E-7A Wedgetail для допомоги Україні.

Про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанізі після зустрічі у Вашингтоні, опублікованій на сайті Білого дому.

«Ми рішуче засуджуємо незаконну та неспровоковану війну росії проти України. Війна, яку веде росія, порушує міжнародне право, в тому числі Статут ООН, і спричиняє глобальну продовольчу та енергетичну безпеку. Ми знову закликаємо росію негайно, повністю та беззастережно вивести свої війська з-під міжнародно визнаних кордонів України. Сполучені Штати та Австралія зобов’язуються підтримувати Україну, щоб дати їй можливість вирішити цей конфлікт на власних умовах», — йдеться у спільній заяві.

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Зазначається, що крім підтримки України, Австралія відповіла на запит Сполучених Штатів щодо розміщення в Німеччині літака Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail, який починає експлуатацію цього тижня.

Розгортання австралійського контингенту зміцнить багаторівневий захист міжнародного потоку допомоги Україні, надаючи раннє попередження про загрозу шлюзу допомоги.

Сполучені Штати також привітали нещодавню заяву Австралії про те, що вона надасть додаткові 13 мільйонів доларів військової допомоги Україні, включаючи обладнання для боротьби з безпілотниками та обладнання для розмінування.

Раніше повідомлялося, що місія Австралії у Європі діятиме приблизно 6 місяців. До неї планують залучити близько 100 членів екіпажу та допоміжного персоналу. Повітряне судно працюватиме поза межами повітряного простору росії, білорусі та України.

Розвідувальний літак E-7A Wedgetail оснащений радаром дальнього спостереження і побудований на базі пасажирського літака Boeing 737 Next Generation. Має фіксовану активну радіолокаційну антену з електронним скануванням замість класичної обертової.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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