Уряд Австралії подовжив санкції проти рф та білорусі до 2025 року — Finance.ua

Уряд Австралії подовжив санкції проти рф та білорусі до 2025 року Сьогодні 13:27 — Світ

Уряд Австралії подовжив санкції проти рф та білорусі до 2025 року

Уряд Австралії продовжує дію штрафних мит на товари, імпортованих з росії та білорусі, ще на два роки, до жовтня 2025 року.

Про це заявила голова МЗС Австралії Пенні Вонг.

МЗС зазначає, що Австралія тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб стягнути з росії цільові санкції та торговельні заходи, які зменшують здатність рф фінансувати її незаконну та жорстоку війну в Україні.

Додаткове 35-відсоткове мито на російський імпорт вперше було запроваджено в квітні 2022 року. Разом із забороною на імпорт золота та енергоносіїв це мало значний вплив на торгівлю між нашими країнами.

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Імпорт з росії впав більш ніж на 95% у другій половині минулого року порівняно з тим же періодом 2021 року.

Австралія також закликала росію негайно вивести свої війська з території України, а білорусь — припинити підтримувати дії рф.

«Австралія знову заявляє про нашу непохитну підтримку суверенітету України та українського народу», — йдеться в заяві міністерства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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