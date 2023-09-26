Уряд Австралії подовжив санкції проти рф та білорусі до 2025 року — Finance.ua
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Уряд Австралії подовжив санкції проти рф та білорусі до 2025 року

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Уряд Австралії подовжив санкції проти рф та білорусі до 2025 року
Уряд Австралії подовжив санкції проти рф та білорусі до 2025 року
Уряд Австралії продовжує дію штрафних мит на товари, імпортованих з росії та білорусі, ще на два роки, до жовтня 2025 року.
Про це заявила голова МЗС Австралії Пенні Вонг.
МЗС зазначає, що Австралія тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб стягнути з росії цільові санкції та торговельні заходи, які зменшують здатність рф фінансувати її незаконну та жорстоку війну в Україні.
Додаткове 35-відсоткове мито на російський імпорт вперше було запроваджено в квітні 2022 року. Разом із забороною на імпорт золота та енергоносіїв це мало значний вплив на торгівлю між нашими країнами.
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Імпорт з росії впав більш ніж на 95% у другій половині минулого року порівняно з тим же періодом 2021 року.
Австралія також закликала росію негайно вивести свої війська з території України, а білорусь — припинити підтримувати дії рф.
«Австралія знову заявляє про нашу непохитну підтримку суверенітету України та українського народу», — йдеться в заяві міністерства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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