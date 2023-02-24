Австралія та Нова Зеландія посилили санкції проти росії — Finance.ua
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Австралія та Нова Зеландія посилили санкції проти росії

Світ
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Австралія та Нова Зеландія посилили санкції проти росії
Австралія та Нова Зеландія посилили санкції проти росії
Австралія 24 лютого запровадила нові санкції проти росії та пообіцяла додаткову військову допомогу Україні.
Про це повідомляється на сайті австралійського прем’єр-міністра.
«Уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на поїздки щодо 90 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 40 юридичних осіб. До списку санкцій потрапили російські міністри, які відповідають за енергетику, природні ресурси, промисловість, освіту, працю, міграцію та охорону здоров’я», — мовиться у заяві.
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Крім того, серед тих, хто опинився під санкціями, названі ті, хто беруть участь в інформаційній кампанії кремля, і оборонні підприємства: концерн «Калашников», компанії «Адміралтейські верфі», «Туполєв», державний ракетний центр імені академіка В. П. Макєєва та Курганмашзавод.
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До слова, Канберра ще пообіцяла Києву безпілотники, які стануть військовою допомогою.
Нова Зеландія також ввела санкції, що торкнулися 87 осіб, серед яких політики та військові, поінформувала глава МЗС країни Нана Махута. За словами міністерки, це «один із найбільших раундів» антиросійських обмежень з боку Нової Зеландії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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