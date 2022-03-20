Австралія надасть Україні 70 тис. тонн вугілля - Міненрего — Finance.ua
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Австралія надасть Україні 70 тис. тонн вугілля - Міненрего

Вчора 19:13Енергетика
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Австралія надасть Україні на запит українського уряду щонайменше 70 тис. тонн енергетичного вугілля для посилення енергетичної безпеки.
Про це повідомляється на сторінці Міністерства енергетики України у фейсбуці.
«Австралія визнана на міжнародному рівні як провідний і надійний постачальник енергоресурсів. Ми дякуємо нашим австралійським партнерам за допомогу Україні в цей складний час, коли наша держава чинить опір незаконному і жорстокому військовому вторгненню з боку росії», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Як зазначається у повідомленні, уряд Австралії провів роботу з підприємствами вугільної галузі країни для акумулювання обсягів вугілля, що стане вкладом країни у забезпечення українських споживачів надійним електропостачанням.
Вартість вугілля та його доставки покриватиме уряд Австралії.
Австралійська компанія Whitehaven Coal організовуватиме відповідне відправлення. Наразі за урядовою лінією разом з українською стороною опрацьовується питання якнайшвидшого постачання, зазначили в Міненерго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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