Австралія надасть Україні 70 тис. тонн вугілля - Міненрего — Finance.ua

«Австралія визнана на міжнародному рівні як провідний і надійний постачальник енергоресурсів. Ми дякуємо нашим австралійським партнерам за допомогу Україні в цей складний час, коли наша держава чинить опір незаконному і жорстокому військовому вторгненню з боку росії», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Як зазначається у повідомленні, уряд Австралії провів роботу з підприємствами вугільної галузі країни для акумулювання обсягів вугілля, що стане вкладом країни у забезпечення українських споживачів надійним електропостачанням.
Вартість вугілля та його доставки покриватиме уряд Австралії.
Австралійська компанія Whitehaven Coal організовуватиме відповідне відправлення. Наразі за урядовою лінією разом з українською стороною опрацьовується питання якнайшвидшого постачання, зазначили в Міненерго.