Австралія надасть Україні 70 тис. тонн вугілля - Міненрего — Finance.ua

Австралія надасть Україні 70 тис. тонн вугілля - Міненрего

Вчора 19:13 — Енергетика

Австралія надасть Україні на запит українського уряду щонайменше 70 тис. тонн енергетичного вугілля для посилення енергетичної безпеки.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства енергетики України у фейсбуці.

«Австралія визнана на міжнародному рівні як провідний і надійний постачальник енергоресурсів. Ми дякуємо нашим австралійським партнерам за допомогу Україні в цей складний час, коли наша держава чинить опір незаконному і жорстокому військовому вторгненню з боку росії», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як зазначається у повідомленні, уряд Австралії провів роботу з підприємствами вугільної галузі країни для акумулювання обсягів вугілля, що стане вкладом країни у забезпечення українських споживачів надійним електропостачанням.

Вартість вугілля та його доставки покриватиме уряд Австралії.

Австралійська компанія Whitehaven Coal організовуватиме відповідне відправлення. Наразі за урядовою лінією разом з українською стороною опрацьовується питання якнайшвидшого постачання, зазначили в Міненерго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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