Україна стала частиною енергетичної системи Євросоюзу — Finance.ua

Україна стала частиною енергетичної системи Євросоюзу

Вчора 16:48 — Енергетика

Україна стала частиною енергетичної системи Євросоюзу

Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу», тобто приєдналася до європейської енергетичної системи ENTSO-E.

Про це Президент Володимир Зеленський написав у Twitter.

«Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в Європу, а європейська — в Україну. Дякую членам ЄС, особисто президентці Еврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарці з питань енергетики Кадрі Сімсон і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема», — написав він.

Це означає, що українську енергосистему офіційно приєднали до Єдиної енергосистеми Європи (ENTSO-E).

Відтепер перетікання електроенергії між Україною з одного боку та білоруссю і рф з іншого стануть неможливі. Україна повністю інтегрується з європейським ринком, з усіма його перевагами та недоліками.

Українські виробники зможуть експортувати електроенергію за вищими цінами, ніж всередині країни, але імпорт також може виявитися дорожчим за внутрішні ціни.

Нагадаємо, Україна мала приєднатися до системи до кінця 2022 року, проте розв’язання росією війни проти Україну показало, що після роботи в ізольованому режиму Україна не може приєднатися назад до системи агресора і відмовилася це робити.

Відтак Україна звернулася до міністрів енергетики європейських країн щодо прискорення ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської. Зрештою, Єврокомісія та об’єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України до єдиної енергомережі ЄС.

У рамках підготовки до синхронізації з європейською енергомережею ENTSO-E Україна інвестувала в модернізацію енергосистеми понад 600 млн євро.

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