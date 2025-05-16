Авіаквитки до деяких міст Європи цього літа подешевшають — дослідження Сьогодні 18:30 — Світ

Авіаквитки до деяких міст Європи цього літа подешевшають — дослідження

Ціни на авіаквитки цього літа можуть стати приємним сюрпризом для мандрівників. За даними сервісу бронювання KAYAK, середня вартість перельотів знизилася на 7% порівняно з минулим роком — і це найнижчий рівень за останні кілька років.

Про це повідомляє Еuronews

Зниження спостерігається більш ніж у 100 напрямках по всьому світу. Значне падіння цін фіксується як на далеких рейсах — до Сіднея (-23%) і Гонконгу (-16%), так і до популярних європейських столиць, зокрема Рима (-10%) і Лондона (-4%).

Найдоступніші напрямки

Аналітика KAYAK свідчить, що найбільші знижки цього літа отримають рейси до Стокгольма (-17%), Осло (-16%), Мілана та Копенгагена (-15%), а також Берліна (-13%).

Сайт бронювання також запитав респондентів, які їхні улюблені місця для відпочинку, і виявив, що для трьох європейських напрямків із п’ятірки найкращих ціни на авіаквитки або такі ж, або дешевші, ніж минулого року.

Серед найулюбленіших напрямків — Лондон, Париж і Рим. І якщо ціни на переліт до столиці Великої Британії впали на 4%, то квитки до Парижу залишилися стабільними, а до Римі — подешевшали на 10%. Рейси до Афін, які посіли дев’яту сходинку в рейтингу популярності, теж тішать зниженням вартості на 11% у порівнянні з 2024 роком.

Коли бронювати, щоб не переплачувати

Експерти радять зважати не лише на напрямок, а й на час бронювання. Нові дані свідчать, що бронювання протягом певних тижнів може заощадити вам сотні євро порівняно з періодами пік.

Найкращі пропозиції авіаквитків можна знайти на тижні, що починаються 26 травня, а також на тижнях, що починаються 11 серпня та 25 серпня.

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Уникайте тижнів, що починаються 16 червня, 23 червня, 7 липня та 14 липня, оскільки вони найдорожчі. Експерт з подорожей KAYAK Кайла ДеЛоуч радить обирати ранкові рейси. За її словами, це не лише дешевше, а й зручніше.

«Ранкові рейси зазвичай дешевші і мають менше затримок… Заощадьте гроші, заощадьте час і, можливо, навіть побачите схід сонця в повітрі», — каже вона.

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