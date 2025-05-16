Авіаквитки до деяких міст Європи цього літа подешевшають — дослідження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Авіаквитки до деяких міст Європи цього літа подешевшають — дослідження

Світ
0
Авіаквитки до деяких міст Європи цього літа подешевшають — дослідження
Авіаквитки до деяких міст Європи цього літа подешевшають — дослідження
Ціни на авіаквитки цього літа можуть стати приємним сюрпризом для мандрівників. За даними сервісу бронювання KAYAK, середня вартість перельотів знизилася на 7% порівняно з минулим роком — і це найнижчий рівень за останні кілька років.
Про це повідомляє Еuronews.
Зниження спостерігається більш ніж у 100 напрямках по всьому світу. Значне падіння цін фіксується як на далеких рейсах — до Сіднея (-23%) і Гонконгу (-16%), так і до популярних європейських столиць, зокрема Рима (-10%) і Лондона (-4%).

Найдоступніші напрямки

Аналітика KAYAK свідчить, що найбільші знижки цього літа отримають рейси до Стокгольма (-17%), Осло (-16%), Мілана та Копенгагена (-15%), а також Берліна (-13%).
Сайт бронювання також запитав респондентів, які їхні улюблені місця для відпочинку, і виявив, що для трьох європейських напрямків із п’ятірки найкращих ціни на авіаквитки або такі ж, або дешевші, ніж минулого року.
Серед найулюбленіших напрямків — Лондон, Париж і Рим. І якщо ціни на переліт до столиці Великої Британії впали на 4%, то квитки до Парижу залишилися стабільними, а до Римі — подешевшали на 10%. Рейси до Афін, які посіли дев’яту сходинку в рейтингу популярності, теж тішать зниженням вартості на 11% у порівнянні з 2024 роком.

Коли бронювати, щоб не переплачувати

Експерти радять зважати не лише на напрямок, а й на час бронювання. Нові дані свідчать, що бронювання протягом певних тижнів може заощадити вам сотні євро порівняно з періодами пік.
Найкращі пропозиції авіаквитків можна знайти на тижні, що починаються 26 травня, а також на тижнях, що починаються 11 серпня та 25 серпня.
Читайте також
Уникайте тижнів, що починаються 16 червня, 23 червня, 7 липня та 14 липня, оскільки вони найдорожчі. Експерт з подорожей KAYAK Кайла ДеЛоуч радить обирати ранкові рейси. За її словами, це не лише дешевше, а й зручніше.
«Ранкові рейси зазвичай дешевші і мають менше затримок… Заощадьте гроші, заощадьте час і, можливо, навіть побачите схід сонця в повітрі», — каже вона.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems