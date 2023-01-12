Авіакомпанія airBaltic першою в Європі оснастить літаки інтернетом Starlink: як це працює — Finance.ua

Авіакомпанія airBaltic першою в Європі оснастить літаки інтернетом Starlink: як це працює Сьогодні 05:14 — Технології&Авто

Авіакомпанія airBaltic першою в Європі оснастить літаки інтернетом Starlink: як це працює

Латвійська авіакомпанія airBaltic стане першою у Європі, яка запустить на своїх літаках супутниковий інтернет Starlink. Він буде безкоштовним і доступним усім пасажирам.

airBaltic запустить безплатний інтернет Starlink на усіх літаках

Завдяки цьому усі пасажири зможуть користуватися доступом в інтернет одразу після того, як потраплять на борт авіалайнера. Послуга буде доступна як на землі, так і під час перельоту.

«Це історичний момент для нашої авіакомпанії та галузі в цілому. Незабаром airBaltic стане першою авіакомпанією в Європі, яка запустить високошвидкісний, безлімітний і безплатний супутниковий інтернет на борту», — заявив гендиректор Мартін Гаусс.

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Оператор Starlink — компанія Ілона Маска SpaceX — надаватиме на кожен літак канал в 350 Мегабітів. Так, якщо всі 145 пасажирів на борту одночасно почнуть користуватися інтернетом, кожен з них отримає канал у 2,4 Мегабіта. Цього достатньо, щоб переглядати потокове відео або навіть вести трансляцію.

Антена, яку встановлять на літаку, буде зв’язуватися з супутниками SpaceX, які вже використовують для надання сервісу Starlink на землі. У такий спосіб і буде доступний вихід в мережу в літаку.

Коли запустять Starlink? Зазначається, що airBaltic співпрацюватиме зі SpaceX, щоб отримати необхідне схвалення STC (додатковий тип сертифікації).

Сертифікація має довести, що обладнання не впливає на системи літака, та його експлуатація є безпечною.

Очікується, що вже цього року авіаперевізник та SpaceX розпочне встановлення продукту на всьому авіапарку Airbus A220-300 airBaltic.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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