Німеччина надасть Україні €20 мільйонів на Starlink — Finance.ua

Німеччина надасть Україні €20 мільйонів на Starlink Сьогодні 11:48 — Казна та Політика

Німеччина надасть Україні €20 мільйонів на Starlink

Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на придбання систем зв’язку Starlink.

Про це, як повідомляється на сайті МЗС ФРН , заявила очільниця відомства Анналена Бербок під час візиту 10 січня до Харкова.

«Україна звернулася до Німеччини з проханням профінансувати супутниковий зв’язок Starlink. Міністр закордонних справ Бербок заявила сьогодні, що Німеччина надасть на це 20 мільйонів євро», — йдеться у повідомленні.

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За рахунок цього можна профінансувати 10 тисяч наземних станцій.

Третина з них також піде на потреби Збройних сил України. Зв’язок у реальному часі дозволяє українським воїнам координувати свої дії та краще захищатися від атак російських військ.

У повідомленні зауважується, що Starlink закриває прогалину в зв’язку там, де більше немає доступу до Інтернету через зруйновану цивільну інфраструктуру.

Як повідомлялося, Анналена Бербок відвідала 10 січня Харків з неанонсованим з міркувань безпеки візитом на запрошення і разом з українським колегою Дмитром Кулебою.

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Укрінформ За матеріалами:

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