Німеччина надасть Україні €20 мільйонів на Starlink — Finance.ua

Німеччина надасть Україні €20 мільйонів на Starlink
Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на придбання систем зв’язку Starlink.
Про це, як повідомляється на сайті МЗС ФРН, заявила очільниця відомства Анналена Бербок під час візиту 10 січня до Харкова.
«Україна звернулася до Німеччини з проханням профінансувати супутниковий зв’язок Starlink. Міністр закордонних справ Бербок заявила сьогодні, що Німеччина надасть на це 20 мільйонів євро», — йдеться у повідомленні.
За рахунок цього можна профінансувати 10 тисяч наземних станцій.
Третина з них також піде на потреби Збройних сил України. Зв’язок у реальному часі дозволяє українським воїнам координувати свої дії та краще захищатися від атак російських військ.
У повідомленні зауважується, що Starlink закриває прогалину в зв’язку там, де більше немає доступу до Інтернету через зруйновану цивільну інфраструктуру.
Як повідомлялося, Анналена Бербок відвідала 10 січня Харків з неанонсованим з міркувань безпеки візитом на запрошення і разом з українським колегою Дмитром Кулебою.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною