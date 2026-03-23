Audi випустила дивний «Q7» для Китаю
Audi представила новий електричний SUV під назвою AUDI E7X, але це зовсім не той Audi, до якого звикли в Європі.
Модель створена спеціально для китайського ринку в межах окремого бренду, розробленого разом із SAIC — і навіть без фірмових чотирьох кілець на кузові
Про це пише motor.es.
За габаритами E7X нагадує Audi Q7: понад 5 метрів у довжину і просторий салон на п’ять місць. Водночас дизайн — зовсім інший: світлодіодна оптика, підсвічений логотип і сучасні фари з мільйоном пікселів роблять ставку на технологічність.
Кросовер побудований на 900-вольтовій платформі та отримав батарею на 109 кВт·год. Запас ходу — до 751 км за китайським циклом. Буде дві версії: задньопривідна на 402 к.с. та повнопривідна на 670 к.с., яка розганяється до «сотні» менш ніж за 4 секунди.
Також модель отримала LiDAR і просунуті системами автопілота, які можуть частково керувати авто на трасі та в місті.
E7X стане другою моделлю нової лінійки після E5 Sportback. Його запуск відбувається на тлі падіння інтересу до німецьких преміум-брендів у Китаї, де місцеві виробники швидко захоплюють ринок електрокарів.
Audi випустила дивний «Q7» для Китаю
