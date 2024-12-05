Атомна генерація призводить до здешевлення електроенергії, — Герус — Finance.ua
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Атомна генерація призводить до здешевлення електроенергії, — Герус

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Країни, де базова генерація покривається за рахунок атомних електростанцій, завжди мають дешеву електроенергію.
Про це заявив голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.
«Дійсно сьогодні і в Україні, і в світі є очевидні тенденції — там де є атомна генерація, історично і традиційно електроенергія дешевша, ніж там, де базова генерація — вугілля чи газ», — цитує голову прес-служба комітету.
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Також голова комітету зауважив, що одним із важливих питань, яке жваво обговорюється на ринку електроенергії є незбалансованість енергосистеми, що приводить до обмежень атомної генерації та виробників з ВДЕ.
Герус підтримав намір «Енергоатому» розвиватись із врахуванням сучасних трендів та технологій, враховуючи потреби споживачів та української енергосистеми в цілому.
Нагадаємо, раніше комітет Ради з питань енергетики схвалив урядовий проект закону про завершення будівництва двох енергоблоків Хмільницької АЕС № 3 та № 4.
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Нагадаємо, влітку 2024 року уряд схвалив проєкт добудови двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС, які готові на 80% та на 25% відповідно. Ці два блоки дадуть в мережу додатково 2,2 ГВт потужності.
Раніше політолог та директор «Інституту світової політики» Євген Магда заявив, що Україна має шанси пройти зимовий період з мінімальними обмеженнями енергоспоживання, незважаючи на загрози з боку рф. Він нагадав, як достроковий вихід блоку АЕС з ремонту влітку двічі рятував країну від жорстких графіків відключення світла.
За матеріалами:
РБК-Україна
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