Атомна генерація призводить до здешевлення електроенергії, — Герус Вчора 21:33

Країни, де базова генерація покривається за рахунок атомних електростанцій, завжди мають дешеву електроенергію.

Про це заявив голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

«Дійсно сьогодні і в Україні, і в світі є очевидні тенденції — там де є атомна генерація, історично і традиційно електроенергія дешевша, ніж там, де базова генерація — вугілля чи газ», — цитує голову прес-служба комітету.

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Також голова комітету зауважив, що одним із важливих питань, яке жваво обговорюється на ринку електроенергії є незбалансованість енергосистеми, що приводить до обмежень атомної генерації та виробників з ВДЕ.

Герус підтримав намір «Енергоатому» розвиватись із врахуванням сучасних трендів та технологій, враховуючи потреби споживачів та української енергосистеми в цілому.

Нагадаємо, раніше комітет Ради з питань енергетики схвалив урядовий проект закону про завершення будівництва двох енергоблоків Хмільницької АЕС № 3 та № 4.

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Нагадаємо, влітку 2024 року уряд схвалив проєкт добудови двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС, які готові на 80% та на 25% відповідно. Ці два блоки дадуть в мережу додатково 2,2 ГВт потужності.

Раніше політолог та директор «Інституту світової політики» Євген Магда заявив, що Україна має шанси пройти зимовий період з мінімальними обмеженнями енергоспоживання, незважаючи на загрози з боку рф. Він нагадав, як достроковий вихід блоку АЕС з ремонту влітку двічі рятував країну від жорстких графіків відключення світла.

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