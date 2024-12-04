З 1 грудня зросли можливості імпорту електрики з Європи — Укренерго Сьогодні 20:41 — Енергетика

З 1 грудня зросли можливості імпорту електрики з Європи — Укренерго

Із 1 грудня суттєво зросли можливості України щодо імпорту електроенергії з сусідніх європейських держав.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Замість 1700 МВт — тепер максимальна потужність імпорту у кожен момент часу може становити 2100 МВт. При цьому імпорт електрики обсягом понад 60% від власного споживання має дозволити промисловості і бізнесу працювати у звичному режимі.

«Враховуючи наслідки двох останніх масованих ракетно-дронових атак на українську енергосистему, збільшення обсягів постачання електроенергії з-за кордону є нагальною потребою», — йдеться у повідомленні.

Зображення: Укренерго

В Укренерго зазначили, що завдяки імпорту електроенергії на рівні не менше 60% від обсягів власного споживання промислові споживачі та бізнес будуть захищені від застосування погодинних відключень. А відтак — збережуть свій звичний ритм роботи навіть в умовах енергодефіциту.

Зниження вимог щодо частки так званого «направленго імпорту» передбачене Постановою Кабінету Міністрів № 1342 (раніше для уникнення відключень треба було імпортувати не менше 80% від обсягів власного споживання).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.