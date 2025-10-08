0 800 307 555
AstraZeneca уклала угоду на $555 млн для генних розробок з використанням ШІ

Британсько-шведська компанія AstraZeneca підписала угоду з біотехнологічним стартапом Algen Biotechnologies, який спеціалізується на штучному інтелекті.
Про це повідомляє Financial Times.
Метою партнерства є розробка та комерціалізація нових методів генної терапії на основі технології Crispr.
Згідно з умовами договору, Algen отримає до $555 мільйонів за досягнення певних регуляторних і комерційних етапів. AstraZeneca не купує частку в компанії, але отримує виключні права на розробку та продаж створених препаратів.
У межах нової угоди Algen використовуватиме поєднання ШІ та Crispr для розробки терапій проти захворювань імунної системи. Як зазначив співзасновник компанії Чун-Хао Хуанг, ідеться не просто про аналіз даних, а про створення нових рішень шляхом комбінування обох технологій.
Algen була заснована на базі лабораторії Берклі, де професорка Дженніфер Даудна розробила технологію Crispr — відкриття, за яке у 2020 році отримала Нобелівську премію з хімії. Даудна нині є радницею компанії.
FT зазначає, що AstraZeneca, як і інші великі фармвиробники, активно шукає можливості застосування ШІ для пришвидшення розробки ліків.
Раніше компанія співпрацювала з BenevolentAI у дослідженнях захворювань легень і нирок, а швейцарська Roche торік уклала партнерство з Nvidia.
Нагадаємо, у 2023 році AstraZeneca укладала угоду на суму до $247 млн з американською фірмою Absci, яка займається розробкою ліків і препаратів з використанням штучного інтелекту, на розробку антитіл для боротьби з раком.
