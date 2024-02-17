Aston Martin презентував новий спорткар (фото) — Finance.ua
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Aston Martin презентував новий спорткар (фото)

Технології&Авто
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Aston Martin презентував новий спорткар (фото)
Aston Martin презентував новий спорткар (фото), Фото: Aston Martin
Автовиробник Aston Martin презентував нову спортивну машину під назвою 2025 Aston Martin Vantage.
Про це повідомляє CarBuzz.
«Оскільки ми вступаємо в період кардинальних змін у світі високопродуктивних автомобілів, дуже важливо залишатися вірними тим якостям, на яких побудована легендарна марка», — пояснює генеральний директор Aston Martin Амедео Феліса.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Автомобіль оснащений 4-літровим AMG трубодвигуном V8 потужністю 656 кінських сил та крутними моментом 590 Нм, що на 153 к.с. і 85 Нм більше, ніж у попередній моделі авто.
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Усього за 3,4 секунди спорткар розганяється з 0 до 96км/год, а його максимальна швидкість не перевищує 325 км за годину.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Компанія підготувала восьмиступінчасту автоматичну коробку передач для водіїв 2025 Aston Martin Vantage.
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Також усередині автомобіля вбудований 26-сантиметровий сенсорний дисплей, який може підключатися до Android та iOS.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Виробництво 2025 Aston Martin Vantage розпочнеться вже в цьому кварталі, але поставки слід очікувати вже в другому кварталі 2024 року.
Ціна спорткара наразі невідома.
За матеріалами:
Укрінформ
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