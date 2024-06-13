Асоціації власників малого та середнього бізнесу попередила про наслідки підвищення акцизів на пальне — Finance.ua

Асоціації власників малого та середнього бізнесу попередила про наслідки підвищення акцизів на пальне
Підвищення акцизів на бензин та дизель — це масований удар по підприємствах малого та середнього бізнесу, яке зараз має користуватися дизельними генераторами через відключення світла. Також це вдарить по населенню — адже саме населення у результаті платитиме більше.
Про це заявив голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.
«Йде масований тиск на малий та середній бізнес, і незахищені прошарки населення. Це очевидно. З однієї сторони у нас війна, а з іншої сторони — економічна війна. Звісно, бізнес просто так не здасться і буде намагатися виживати. А як? Він буде транслювати ці податки, мита і все, що стосується затратної частини, вціну. І ми з вами, як споживачі, будемо за все платити дорожче — за хліб, за проїзд у транспорті, за послуги лікаря і т.д. Ну, а ті, чиї продукти і послуги стануть неконкурентними — змушені будуть закритися», — пояснив Соболь.
Він наголосив: пальне у Європі вже коштує дешевше, ніж в Україні, тож будь-які аргументи щодо того, що збільшення акцизів вимагає ЄС, втрачають свою актуальність.
«Ціни в Європі на пальне нижчі, ніж в Україні. Яке розпорядження Євросоюзу може таке вимагати? Тобто, Євросоюз, дотуючи українську державу, будучи свідомим того, що Україна не може як самостійний міжнародний партнер сьогодні виконувати зобов’язання не те що міжнародні, а й внутрішні, змушує нас підвищити акцизи? Це абсурд», — наголосив Соболь.
Нагадаємо, Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензину та дизеля для споживачів — як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне — на 2,0 грн/л. Притім що у травні 2022 року бензин коштував 25 грн/літр. Від початку повномасштабки це підвищення стане вже третім.
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