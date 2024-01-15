«Армія відновлення»: безробітним виплатили вже понад 549 мільйонів — Finance.ua

«Армія відновлення»: безробітним виплатили вже понад 549 мільйонів Сьогодні 16:49 — Казна та Політика

«Армія відновлення»: безробітним виплатили вже понад 549 мільйонів

У рамках реалізації проєкту «Армії відновлення» на виплату заробітної плати профінансовано вже 549 млн грн. Направлення на роботу отримали 81 тисяча українців. Загалом до проєкту «Армія відновлення» залучено 19 регіонів.

Про це повідомила Державна служба зайнятості в Telegram.

Станом на 15 січня 2024 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року, Державна служба зайнятості видала 81 269 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше — у Харківській області (16 122 направлення).

Де залучено найбільшу кількість безробітних

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є:

Донецька (10 301 направлення);

Полтавська (9 861);

Київська (9 795);

Чернігівська (8 959) області.

Інфографіка: Державна служба зайнятості

Програма орієнтована на працездатних осіб, у тому числі осіб, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема безробітних та інших незайнятих осіб. З кожною із таких осіб укладається строковий трудовий договір.

Найчастіше безробітних залучають до:

робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;

плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;

допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;

розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року в Україні зареєстровано 96,1 тис. безробітних, тоді як на 1 січня 2023 року цей показник дорівнював 186 508 осіб.

Кабінет міністрів у жовтні минулого року підвищив оплату праці за виконання суспільно-корисних робіт у рамках проєкту «Армія відновлення».

Оплату збільшили у півтора рази — з 6700 грн до 10 050 грн. При цьому з 1 січня 2024 року зарплата учасників проєкту зросте до 10 650 грн, а з 1 квітня — до 12 тисяч грн.

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