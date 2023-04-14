АРМА відстежуватиме операції з криптовалютами — Finance.ua

АРМА відстежуватиме операції з криптовалютами
АРМА отримано доступ до аналітичної платформи компанії Crystal Blockchain, що дозволяє ідентифікувати та відстежувати операції з віртуальними активами, передає АРМА.
Як повідомили в АРМА, Crystal Blockchain є компанією з блокчейн-аналітики, що забезпечує аналітику даних і моніторинг крипто-транзакцій для тисячі криптовалют у режимі реального часу; вона працює по всьому світу з клієнтами в індустрії цифрових активів, банківському та фінансовому секторі.
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Експерт компанії Crystal Святослав Дубовський провів презентацію та тренінг для співробітників АРМА, під час якого було обговорено можливості виявлення та відстеження операцій з використанням криптовалют, спрямованих на фінансування держави-агресора та обходу санкційних обмежень.
В АРМА зазначили, що віртуальні активи все частіше використовуються у незаконній діяльності, в тому числі для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Крім того, вони є інструментом для обходу санкцій, дозволяють уникати санкційних обмежень та відповідальності за їх порушення.
"Наприклад, в січні 2023 у США затримано засновника криптообмінника BitZlato Анатолія Легкодимова. Йому інкримінують відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом з російського даркнет-маркетплейсу Hydra на суму понад 700 млн доларів.
З іншого боку, з допомогою криптовалюти світова спільнота донатить кошти на потреби ЗСУ та гуманітарну допомогу. Так, згідно даних аналітиків компанії Crystal, за період з початку повномасштабного вторгнення до березня 2023 року загалом із криптогаманців пожертвувано близько 200 млн доларів", — йдеться у повідомленні.
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