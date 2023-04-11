В Україні планують випускати NFT-марки — Finance.ua

В Україні планують випускати NFT-марки Вчора 12:43 — Криптовалюта

Фото: NFT-марка пошти Швейцарії

На розгляді парламенту перебуває законодавство, що дозволить випускати NFT-марки в Україні.

Про це повідомив гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

«283 голосами „за“ депутати ВР прийняли за основу закон про NFT-марку. (...) Цей закон дозволить Україні стати однією з перших країн світу, яка запустить NFT-марки, а головне — зібрати значні кошти на наші ЗСУ, щоб зовсім скоро ми змогли випустити цифрову марку, присвячену нашій перемозі. А поки чекаємо на друге читання і готуємось», — написав Смілянський.

Для прикладу він показав NFT-марку пошти Швейцарії.

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Законопроєкт передбачає, що з метою захисту авторських прав на зображення поштової марки в Україні запровадять поняття «цифрова поштова марка», яка буде цифровою копією зображення поштової марки та яка не буде відноситись до знаків поштової оплати.

Якщо законопроєкт ухвалять, то норми документа будуть врегульовувати питання використання цифрових копій зображень поштових марок.

«Буде визначено, що цифрова поштова марка є об’єктом образотворчого мистецтва та не є засобом оплати послуги поштового зв’язку з пересилання письмової кореспонденції, що надається призначеним оператором поштового зв’язку», — йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, 10 квітня фронтмен «Kalush Orchestra» Олег Псюк, учасник гурту КилимМен та генеральний директор компанії «Укрпошта» Ігор Смілянський погасили у Калуші нову марку «Kalush Orchestra». Випустили її до річниці перемоги колективу на пісенному конкурсі «Євробачення».

Марки «Kalush Orchestra» та дві рожеві панами, підписані учасниками гурту, Олег Псюк планує розіграти на благодійному аукціоні. Зароблені гроші, каже музикант, передадуть на потреби штурмової бригади «Лють».

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