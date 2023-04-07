Смілянський розповів, яку наступну марку та коли випустить Укрпошта — Finance.ua

Смілянський розповів, яку наступну марку та коли випустить Укрпошта Сьогодні 14:33 — Фондовий ринок

Смілянський розповів, яку наступну марку та коли випустить Укрпошта

Наступна марка, яку випустить Укрпошта, може бути присвячена загиблим героям України. Водночас це стане однією з тем, з приводу якої відбудеться голосування серед українців найближчими місяцями.

Про це повідомив гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Смілянський пояснив, що достеменно невідомо, хто або що стане обличчям нової марки. Проте, найближчими місяцями Укрпошта проведе голосування та запитає думку українців щодо того, якою вони бачать наступну марку.

«Ми не можемо сказати точно, хто буде наступним героєм. Голосування буде по декількох темах, оскільки є дуже чутливі теми. Однією з таких буде, наприклад, марка, присвячена загиблим героям. Це важлива тема, бо кожна родина захисника вважає свого бійця головним героєм, і це виправдано, це так і є. Тому, ми хочемо запитати в українців, яку марку вони хочуть побачити наступною. Тобто, чи це буде особистість, чи навпаки — це не має бути чиєсь конкретне обличчя, щоб будь-яка родина не відчувала себе ображеною. Є теми, про які ми дійсно хочемо почути думку українців — як вони це бачать. Це робиться для того, щоб коли ми випустимо наступну марку — вона знайшла своїх шанувальників. Голосування планується найближчими місяцями. Подивимося, як воно буде. Ми хочемо вірно сформувати питання та отримати відповідь», — розповів він.

Довідка Finance.ua:

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УНН За матеріалами:

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