Укрпошта анонсувала випуск нового набору марок — Finance.ua
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Укрпошта анонсувала випуск нового набору марок

Особисті фінанси
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Укрпошта анонсувала випуск нового набору марок
Укрпошта анонсувала випуск нового набору марок, Фото: Укрпошта
Укрпошта 15 лютого випустить поштовий набір марок «Воїни світла. Воїни добра».
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
«Завдяки нашим „надзвичайникам“, які 24/7 працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, у нас є можливість вмитися теплою водою, зігрітися вдома та приготувати запашну каву, врешті-решт. Недооцінити їхній внесок неможливо! Поштовий випуск „Воїни світла. Воїни добра“ — наша подяка та щиросердна присвята цим людям. Тож кожну марку названо на честь цих професій — „Дорожники“, „Зв’язківці“, „Енергетики“, „Водопостачальники“ та „Газовики“», — сказано в повідомленні.
Фото: Укрпошта
Фото: Укрпошта

Про набір марок:

  • в набір входить: блок «Воїни світла. Воїни добра», конверт «Воїни світла. Воїни добра», картка «Воїни світла. Воїни добра»;
  • кількість марок в аркуші — 5;
  • тираж поштового блоку — 300 тис. примірників;
  • номінал кожної марки — М (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України);
  • автор випуску — Олександр Нікітюк;
  • дата введення в обіг — 15 лютого;
  • вартість — 106 гривень.
Передзамовлення за посиланням.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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