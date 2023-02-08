Укрпошта анонсувала випуск нового набору марок — Finance.ua

Укрпошта анонсувала випуск нового набору марок Сьогодні 12:35 — Особисті фінанси

Укрпошта анонсувала випуск нового набору марок, Фото: Укрпошта

Укрпошта 15 лютого випустить поштовий набір марок «Воїни світла. Воїни добра».

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

«Завдяки нашим „надзвичайникам“, які 24/7 працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, у нас є можливість вмитися теплою водою, зігрітися вдома та приготувати запашну каву, врешті-решт. Недооцінити їхній внесок неможливо! Поштовий випуск „Воїни світла. Воїни добра“ — наша подяка та щиросердна присвята цим людям. Тож кожну марку названо на честь цих професій — „Дорожники“, „Зв’язківці“, „Енергетики“, „Водопостачальники“ та „Газовики“», — сказано в повідомленні.

Фото: Укрпошта

Про набір марок:

в набір входить: блок «Воїни світла. Воїни добра», конверт «Воїни світла. Воїни добра», картка «Воїни світла. Воїни добра»;



кількість марок в аркуші — 5;

тираж поштового блоку — 300 тис. примірників;

номінал кожної марки — М (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України);

автор випуску — Олександр Нікітюк;

дата введення в обіг — 15 лютого;

вартість — 106 гривень.

Передзамовлення за посиланням

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