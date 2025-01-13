АРМА розшукало активи на ₴3 мільярди у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві — Finance.ua

АРМА розшукало активи на ₴3 мільярди у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві Сьогодні 13:35 — Кримінал

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило активи на понад ₴3 мільярди у фігурантів кримінального провадження щодо привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт.

Про це повідомила пресслужба установи.

Так, співробітники АРМА розшукали кошти на банківських рахунках у різних валютах на суму понад ₴2,8 мільярда, цінні папери вартістю понад ₴50 мільйонів, внески до статутних капіталів компаній на суму близько ₴5 мільйонів.

Також були виявлені понад 100 одиниць автомобільного транспорту, понад 280 одиниць будівельної та спеціальної техніки та декілька об’єктів житлової і нежитлової нерухомості.

Читайте також Минулого року АРМА отримала в управління необґрунтованих активів більше ніж на 11,5 млрд грн

За словами заступника голови Нацагентства Павла Великоречаніна, обсяг виявлених активів свідчить про масштаб злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів.

Всю інформацію про виявлені активи передано до відповідного правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та передачі активів в управління АРМА.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) у 2024 році отримало майже ₴13 мільярдів від управління арештованими активами.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.