АРМА передали майже мільйон доларів, які знайшли у ексочільника ВЛК Чернігівщини — Finance.ua
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АРМА передали майже мільйон доларів, які знайшли у ексочільника ВЛК Чернігівщини

Казна та Політика
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АРМА передали майже мільйон доларів, які знайшли у ексочільника ВЛК Чернігівщини
АРМА передали майже мільйон доларів, які знайшли у ексочільника ВЛК Чернігівщини
Спецпрокуратура передала в Національне агентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), майже 1 млн доларів США арештованих коштів ексголови ВЛК на Чернігівщині.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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«За клопотанням прокурорів Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд наклав арешт та передав в управління АРМА грошові кошти у сумі 963,6 тис доларів США та 22,5 тис євро, які були вилучені під час обшуків у колишнього голови ВЛК при Чернігівському обласному ТЦК та СП», — йдеться у повідомленні ОГП.
Як повідомлялося раніше, посадовець отримував неправомірну вигоду від військовозобов'язаних за визнання їх непридатними до військової служби під час мобілізації. У такий спосіб сприяв жителям Чернігова в ухиленні від призову.
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Як вказали в Офісі Генпрокурора, процесуальні дії проведено у межах кримінального провадження за фактами одержання неправомірної вигоди, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 114−1, ч. 3 ст. 332 КК України).
Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
За матеріалами:
УНН
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