Архітектори розробили "розумну" систему для відновлення будинків в Україні — Finance.ua
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Архітектори розробили "розумну" систему для відновлення будинків в Україні

Нерухомість
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Архітектори розробили "розумну" систему для відновлення будинків в Україні
Архітектори розробили "розумну" систему для відновлення будинків в Україні, Зображення: archdaily.com
Архітектори з канадської студії WZMH Architects розробили модульну систему, що швидко зводиться, для порятунку тисяч будівель по всій Україні, які виявилися частково або повністю зруйновані через обстріли російських окупантів.
Як повідомляє ArchDaily, розроблена система спрямована на інтеграцію будівельних технологій у будівлі для створення більш стійких конструкцій.
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Зокрема, студія створила концепт реконструкції «хрущовки» — бетонно-панельної або цегляної п’ятиповерхівки, побудованої за часів СРСР у період холодної війни. Проєкт називається Speedstac. Це збірно-модульна будівельна система, виготовлена з ISP («розумної» структурної панелі), яку розробила компанія разом із Stephenson Engineering та Intelligent Engineering. Панель ISP виготовляється за межами будівельного майданчика, встановлюється на місці з мінімально необхідною робочою силою і вже на 100% готова після її підключення.
Багато компонентів, які традиційно встановлюються після встановлення конструкції (наприклад, механічні, електричні тощо) інтегровані в частину панелей ISP.
Зображення: archdaily.com
Зображення: archdaily.com
У разі часткового руйнування будинку здійснюється проста заміна модуля. Оскільки забудова на той час є прикладом блокового будівництва, комплексне відновлення слід розпочинати після розчищення зруйнованих секцій, потім на цьому місці накладатимуться бетонні модулі.
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За словами розробників, завдяки міцному бетону з усіх боків блоків споруди зможуть продовжити свій житловий цикл з урахуванням будівельних норм. Цей бетон також містить «спеціальний з’єднувач», який полегшує процес збирання будівель, прискорює час будівництва та робить рішення економічно ефективним.
Концепція WZMH Architects була схвалена Посольством України у Канаді. Ще одним варіантом розв’язання кризових питань з житлом є модульна система тимчасового житла від студії Balbek Bureau.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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