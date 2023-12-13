Аргентина девальвувала свою валюту на 50% — Finance.ua
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Аргентина девальвувала свою валюту на 50%

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Аргентина девальвувала свою валюту на 50%
Аргентина девальвувала свою валюту на 50%
Уряд Аргентини оголосив про девальвацію песо на понад 50% і анонсував суттєве скорочення держвидатків як перший крок програми «шокової терапії» нового президента країни Хав'єра Мілея.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Міністр економіки Луїс Капуто заявив у ході виступу на телебаченні у вівторок, що курс песо буде знижено більш ніж удвічі - до 800 за $1, тоді як до девальвації за $1 за офіційним курсом давали 365 песо. Надалі аргентинський Центробанк планує девальвувати нацвалюту на 2% на місяць.
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Також Капуто оголосив, що буде скасовано тендери на будь-які держпроекти та скорочено робочі місця у державному секторі, щоб зменшити розмір уряду. Влада також має намір урізати транспортні та енергетичні субсидії, припинити індексацію пенсій. При цьому деякі програми соціального забезпечення буде збільшено.
Капуто зазначив, що ці заходи необхідні для скорочення дефіциту бюджету Аргентини, який, на його думку, є причиною економічних проблем країни і, зокрема, сприяє посиленню інфляції.
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«Якщо ми продовжимо так само, ми неминуче зіткнемося з гіперінфляцією. Наше завдання — уникнути катастрофи», — пояснив Капуто.
Відомо, що інфляція в Аргентині найбільша за 30 років. Її рівень вже перевищує 140% у річному вираженні. Країна має великі бюджетні та зовнішньоторговельні дефіцити та борг у $45 млрд перед МВФ. До квітня Аргентина має виплатити $10,6 млрд за боргом. У МВФ вже схвалили останні заходи аргентинського уряду, заявивши, що вони створюють «хорошу основу» для подальших переговорів щодо боргу країни.

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За матеріалами:
Корреспондент.net
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