Аргентина підвищила ставку майже до 100% на тлі рекордної майже за 30 років інфляції — Finance.ua

Аргентина підвищила ставку майже до 100% на тлі рекордної майже за 30 років інфляції Сьогодні 19:32 — Кредит&Депозит

Аргентина підвищила ставку майже до 100% на тлі рекордної майже за 30 років інфляції

Центральний банк Аргентини 15 травня підвищив базову облікову ставку рефінансування з 91 до 97%.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Таким чином центробанк намагається стримати інфляцію, яка у квітні внаслідок активного друкування грошей сягнула 109% у річному вираженні.

Такої високої інфляції, як зараз, в Аргентині, не було з початку 1990-х років.

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Як пише Financial Times, через інфляцію та рекордну посуху Аргентина опинилася перед загрозою глибокої рецесії. За прогнозом Oxford Economics, ВВП країни цього року впаде на 1,6%. Це найгірший прогноз серед усіх великих країн Латинської Америки.

У жовтні в Аргентині відбудуться президентські вибори. Один із популярних кандидатів Хав'єр Мілєї пропонує ліквідувати центробанк Аргентини, а національну валюту замінити на долар.

Про те, що інфляція в Аргентині перевищила 100%, вперше за 30 років повідомлялося ще в березні цього року.

Раніше повідомлялося, що Бразилія та Аргентина обговорюють можливість створення спільної валюти. До неї запросять приєднатися інші країни Південної Америки.

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