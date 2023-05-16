Аргентина підвищила ставку майже до 100% на тлі рекордної майже за 30 років інфляції — Finance.ua
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Аргентина підвищила ставку майже до 100% на тлі рекордної майже за 30 років інфляції

Кредит&Депозит
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Аргентина підвищила ставку майже до 100% на тлі рекордної майже за 30 років інфляції
Аргентина підвищила ставку майже до 100% на тлі рекордної майже за 30 років інфляції
Центральний банк Аргентини 15 травня підвищив базову облікову ставку рефінансування з 91 до 97%.
Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Таким чином центробанк намагається стримати інфляцію, яка у квітні внаслідок активного друкування грошей сягнула 109% у річному вираженні.
Такої високої інфляції, як зараз, в Аргентині, не було з початку 1990-х років.
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Як пише Financial Times, через інфляцію та рекордну посуху Аргентина опинилася перед загрозою глибокої рецесії. За прогнозом Oxford Economics, ВВП країни цього року впаде на 1,6%. Це найгірший прогноз серед усіх великих країн Латинської Америки.
У жовтні в Аргентині відбудуться президентські вибори. Один із популярних кандидатів Хав'єр Мілєї пропонує ліквідувати центробанк Аргентини, а національну валюту замінити на долар.
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Про те, що інфляція в Аргентині перевищила 100%, вперше за 30 років повідомлялося ще в березні цього року.
Раніше повідомлялося, що Бразилія та Аргентина обговорюють можливість створення спільної валюти. До неї запросять приєднатися інші країни Південної Америки.

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За матеріалами:
НВ
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