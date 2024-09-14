«єОселя»: На яку суму видано кредитів за програмою цього року — Finance.ua

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«єОселя»: На яку суму видано кредитів за програмою цього року

Кредит&Депозит
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«єОселя»: На яку суму видано кредитів за програмою цього року
«єОселя»: На яку суму видано кредитів за програмою цього року
За програмою доступних кредитів «єОселя» за вісім місяців цього року обсяг виданих кредитів становить 10,5 млрд грн, що перевищує минулорічний показник.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Скільки кредитів видано від початку програми

Зазначається, що від початку програми понад 12,5 тисяч українських родин взяли пільгові іпотечні кредити на загальну суму 20 млрд грн.
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За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки України Юлії Свириденко, 9,5 тис. військовослужбовців, педагогів, медиків та науковців взяли кредити під 3% річних, а 3 тисячі інших категорій громадян — під 7% річних.
«Більшість позичальників оформлюють кредитні угоди терміном 15−20 років. Середня площа нерухомості становить 56,6 кв. метрів, сума кредиту — 1,6 млн грн, а середня вартість нерухомості — 2,19 млн грн», — зазначила Свириденко.
Найбільше кредитів видано в:
  • обласних центрах — 34% угод;
  • містах — 24%;
  • селах — 23%;
  • столиці — 19%.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 139 кредитів на 243 млн грн, з яких 83 — на придбання житла на вторинному ринку, а 56 — на первинному.

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За матеріалами:
Finance.ua
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