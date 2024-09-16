Як гарантування вкладів членів кредитних спілок вплине на фінсектор України — Finance.ua

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Як гарантування вкладів членів кредитних спілок вплине на фінсектор України

Кредит&Депозит
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Як гарантування вкладів членів кредитних спілок вплине на фінсектор України
Як гарантування вкладів членів кредитних спілок вплине на фінсектор України
Одним із кроків, які можуть зміцнити позиції кредитних спілок в Україні та захистити інтереси їхніх вкладників, є поширення системи гарантуванняв кладів на кредитні спілки.
Про це заявила т.в.о. директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай під час робочої зустрічі із президенткою та гендиректоркою Всесвітньої ради кредитних спілок Еліссою МакКартер ЛаБорд.
«Згідно із законодавчими нормами ЄС всі кредитні установи, які залучають депозити у державі, мають бути учасниками системи гарантування. Вже 26 років Фонд захищає інтереси вкладників банків. Інтереси вкладників кредитних спілок також мають бути захищені. В Україні цю функцію історично виконує Фонд гарантування вкладів», — вважає Ольга Білай.
Очікуваний вплив на розвиток фінсектору України від запровадження гарантування вкладів членів кредитних спілок:
  • імплементація регуляторних норм ЄС в частині гарантування вкладів членів кредитних спілок до національного законодавства;
  • створення єдиного конкурентного середовища для всіх кредитних установ України, що залучають депозити;
  • захист інтересів вкладників кредитних спілок і підвищення довіри до фінсектору України;
  • поштовх до розвитку кредитних спілок завдяки залученню додаткових ресурсів у вигляді вкладів, які будуть захищені системою гарантування, та направлення їх в реальну економіку на розвиток своїх громад.
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«Зараз напрочуд важливий час для того, щоб просувати інтереси кредитних спілок України. Спілки намагаються підтримувати той самий рівень надання послуг навіть під час війни, а отже Всесвітня рада кредитних спілок прагне покращити умови, в яких вони працюють, одночасно посилюючи їхню спроможність надавати фінансові послуги більшій кількості жінок, ветеранів та інших членів — насамперед власників малого бізнесу», — зазначила Елісс МакКартер ЛаБорд.
Учасники зустрічі погодились, що наразі Україна проходить шлях трансформування ринку кредитної кооперації. Однак потенціал у кредитно-кооперативного руху у нашій державі набагато більший. За результатами міжнародної експертизи, що була надана експертом WOCCU у співпраці з фахівцями Фонду, у перший рік прогнозується збільшення депозитної бази кредитних спілок на третину та майже на чверть — кожного наступного року.
За матеріалами:
Finance.ua
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