Кабмін пропонує збільшити фінансування підтримки фермерських господарств у 5,9 раза — Finance.ua

Кабмін пропонує збільшити фінансування підтримки фермерських господарств у 5,9 раза Сьогодні 20:20 — Кредит&Депозит

Кабмін пропонує збільшити фінансування підтримки фермерських господарств у 5,9 раза

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції у 5,9 раза, або на 3,93 млрд гривень, з 0,796 млрд до 4,726 млрд гривень у проєкті державного бюджету на 2025 рік.

Про це йдеться в зареєстрованому в парламенті 14 вересня законопроєкті № 12 000.

Також Кабмін пропонує Раді у проєкті держбюджету на 2025 рік зберегти фінансування програми надання кредитів фермерським господарствам на рівні 80 млн гривень, а також програми фінансової підтримки сільгосптоваровиробників — на рівні 205 млн гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді прийняти держбюджет-2025 з доходами 2,3 трлн гривень та видатками 3,9 трлн гривень.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.