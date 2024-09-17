Кабмін пропонує збільшити фінансування підтримки фермерських господарств у 5,9 раза — Finance.ua
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Кабмін пропонує збільшити фінансування підтримки фермерських господарств у 5,9 раза

Кредит&Депозит
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Кабмін пропонує збільшити фінансування підтримки фермерських господарств у 5,9 раза
Кабмін пропонує збільшити фінансування підтримки фермерських господарств у 5,9 раза
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції у 5,9 раза, або на 3,93 млрд гривень, з 0,796 млрд до 4,726 млрд гривень у проєкті державного бюджету на 2025 рік.
Про це йдеться в зареєстрованому в парламенті 14 вересня законопроєкті № 12 000.
Також Кабмін пропонує Раді у проєкті держбюджету на 2025 рік зберегти фінансування програми надання кредитів фермерським господарствам на рівні 80 млн гривень, а також програми фінансової підтримки сільгосптоваровиробників — на рівні 205 млн гривень.
Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді прийняти держбюджет-2025 з доходами 2,3 трлн гривень та видатками 3,9 трлн гривень.
За матеріалами:
Українські Новини
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