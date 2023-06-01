Арештовано активи депутата від ОПЗЖ на 500 млн — Finance.ua
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Арештовано активи депутата від ОПЗЖ на 500 млн

Кримінал
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Арештовано активи депутата від ОПЗЖ на 500 млн
Арештовано активи депутата від ОПЗЖ на 500 млн
Суд арештував майно колишнього депутата Херсонської облради, який очолив окупаційне «міністерство сільського господарства та рибальства» на тимчасово захопленій частині регіону.
Про це повідомляє СБУ.
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Рішення суду стосується активів зрадника і членів його родини. Таким чином, юридично заблоковано більше ніж 400 об'єктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 га на півдні України.
Крім того, арештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права в 5 агрокомпаніях і 3 торгових марках. Загальна сума заблокованих активів становить 500 млн грн.
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За даними слідства, колишній депутат входив до складу забороненої партії ОПЗЖ і після захоплення частини Херсонщини одним з перших підтримав російських загарбників.
За таку «лояльність» йому запропонували керівну посаду в місцевій окупаційній адміністрації. Також його призначили керівником створеної агресором «міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції». На цій «посаді» він організовував розграбування майна місцевих аграріїв та вивезення українського зерна до росії.
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Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині нашої держави. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
При цьому його корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки уже передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Ще частина майна фігуранта, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території, також арештована і буде передана до АРМА одразу після звільнення Херсонщини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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